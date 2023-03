ADL al vetriolo: "Derby Champions ridicolo, schiavi di una Uefa senza testa!"

E' una delle domande poste ad Aurelio De Laurentiis a Milano, a margine dell'Assemblea di Lega. Il presidente del Napoli ha risposto così:

Quant'è importante per il calcio italiano questo doppio confronto Napoli-Milan in Champions League? E' una delle domande poste ad Aurelio De Laurentiis a Milano, a margine dell'Assemblea di Lega. Il presidente del Napoli ha risposto così: "Queste sono le problematiche di una UEFA senza testa. Immaginatevi se avessimo avuto anche una quarta partita di Coppa Italia, sarebbe stato ridicolo, no? Così com'è ridicolo giocare tre volte con la stessa squadra.