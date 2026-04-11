Ultim'ora ADL alla CBS: “McTominay? Che personalità, sembra un attore. Ne ho incontrati tanti…”

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Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato intervistato ai microfoni dell'emittente statunitense CBS dal giornalista Italo-americano Marco Messina. Il numero uno del club partenopeo si trova negli Stati Uniti dove ad inizio settimana ha partecipato alla premise americana del suo film Ag4in: ecco un estratto della sua intervista!

McTominay ha fatto qualcosa di assurdo in Italia: quando lo avete acquistato, credevate potesse fare quello che ha fatto? "Scott credo sia davvero un uomo scozzese. Lui è come un attore: elegante, serio, un amico, un bravo ragazzo. Ho incontrato tante persone in 22 anni di calcio, ma Scott ha davvero una personalità pazzesca".

Puoi inserirlo in qualche film in futuro?

"Lasciamolo giocare (ride, ndr)"