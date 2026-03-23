ADL attacca il ministro Giuli: “Meglio non lo faccia! Così si sprecano soldi pubblici..."

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“Bisogna rispettare chi fa impresa. Non si possono finanziare film che non arrivano nemmeno in sala”.

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato dichiarazioni molto dure sul sistema cinematografico italiano. Il presidente del Napoli, intervenuto alla conferenza stampa del film Scuola di seduzione prodotto da lui e in uscita su Paramount+, ha criticato apertamente il ministro dei Beni Culturali Alessandro Giuli per la gestione dei fondi pubblici destinati al cinema.

L'attacco di De Laurentiis al ministro Giuli

De Laurentiis ha dichiarato: “Se hai 650 milioni all’anno per il cinema e non sai dividerli con criteri precisi, è meglio non fare il ministro”. Il produttore ha poi aggiunto: “Il cinema italiano spesso ha sprecato soldi pubblici. Bisognerebbe assegnare una parte dei fondi in base al gradimento del pubblico”. Non è mancato un altro affondo: “Bisogna rispettare chi fa impresa. Non si possono finanziare film che non arrivano nemmeno in sala”.