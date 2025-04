ADL: "Costruito Napoli forte e muscoloso, i conti si fanno alla fine!"

Aurelio De Laurentiis torna a farsi sentire e lo fa nel giorno di Monza-Napoli, partita di Serie A in trasferta allo U-Power Stadium. Il presidente del Napoli interverrà ai microfoni di Radio Crc oggi.

"Auguro una serena Pasqua al vostro editore, alla vostra redazione, ai miei calciatori con in testa il capitano, al corpo allenante con Conte, tutti i nostri collaboratori ed i napoletani, ai nostri tifosi di cui io da 20 anni vado orgoglioso. Abbiamo fatto forte e muscolo questo Napoli e vi assicuro senza alcun dubbio, si può dire quello che si vuole, ma ci divertiremo molto. Promessa? No, è una realtà. Lo abbiamo fatto per 20 anni, abbiamo avuto solo un'annata in cui non ci siamo riusciti, ma ho sempre promesso che ne parleremo.

Merito del club tornare subito competitivi? I conti si fanno alla fine, in itinere possono creare anche il disagio perché alcune riflessioni... Tutte le squadre sono in continua evoluzione, io che vengo dal cinema vi ho sempre detto che l'unico copione che non si può scrivere è quello della partita e del campionato. Fino a quando non è concluso non conosciamo il finale".