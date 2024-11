ADL, il legale: "Il presidente ritiene di aver operato nel pieno rispetto delle regole"

Fabio Fulgeri, avvocato di Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “De Laurentiis indagato per falso in bilancio? De Laurentiis è molto sereno, abbiamo documentato la regolarità dell’operato contabile della società. L’operazione dev’essere approfondita con le carte processuali, verificheremo con grande curiosità come si arriva ad una contestazione del genere. I

Il presidente ritiene di aver operato nel pieno rispetto delle regole. I magistrati sono quelli del pool che si stanno occupando anche della vicenda Osimhen e di alcune vicende legate alla Roma ed alla Juventus. E’ probabile che venga giudicato tutto nello stesso insieme, ma le contestazioni sono singole e non sono operazioni che vanno ad incrociarsi. Avevamo pensato a fare un comunicato sintetico perché non sapremmo cosa rispondere se non ci sono ancora gli atti.

Il favore fatto dal Napoli alla Roma? Il falso in bilancio presuppone un interesse che sia stato soddisfatto attraverso quest’operazione. Se non conosciamo eventuali consulenze tecniche non riesco ad immaginare e nemmeno voglio azzardare previsioni.

Il Napoli cosa rischia dal punto di vista penale? Non verrà accertato nulla, siamo in una fase di competenza dei pubblici ministeri. Chi accetta è il Giudice e queste loro valutazioni dovrebbero essere sottoposte a vaglio del magistrato. Siamo convinti di aver agito sempre nel rispetto delle regole. I valori di mercato dei giocatori in questione erano quelli, sono valori di mercato legati alle prestazioni ed al momento in cui sono stati acquistati. Sono tante le variabili che influiscono sul prezzo di un calciatore”.