ADL: "Il primo simbolo del Napoli era il cavallo e non il ciuccio, va rimesso sulle maglie!"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a margine della presentazione del libro 'I grandi calciatori' si è soffermato anche sul simbolo del club azzurro: "Siamo sempre molto distratti nel rincorrere le nostre ansie, di successo, di realizzarci, che ci dimentichiamo dei bambini, il tesoro più importante che abbiamo accanto a noi. Leggendo il libro scritto da De Maggio si capisce che i piani di lettura sono diversificati. Un bambino che legge, legge semplicemente la storia del Napoli. Ma se qualcuno si intrattiene con gli gli fa capire come Ascarelli nel 1926 aveva fuso in un'unica società diverse società calcistiche. All'inizio fu divertente cominciare con un cavallo che con grande senso di umiltà e ironia dopo il primo anno disastroso si trasformò in un ciuccio. Io l'ho detto molte volte ai miei: recuperiamo il cavallo che è il simbolo pure della Ferrari e della Porsche. Se vogliamo volare alto dobbiamo inserire un cavallo rampante sulla nuova maglia del Napoli, come simbolo, insieme alla famosa N cerchiata".