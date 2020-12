ADL: "In Italia ci si attacca al carro dei vincitori. Quante telefonate...”

Il presidente Aurelio De Laurentiis, nel corso dell'intervista a Radio Capital, si è soffermato sulla sentenza del Collegio di Garanzia del Coni riguardo Juve-Napoli, soffermandosi anche sulla reazioni.

Ha ricevuto telefonate insolite? "Assolutamente no, soltanto telefonate di solidarietà. Purtroppo in Italia quando si vince ci si attacca al carro dei vincitori. Qui non si trattava di vincere o perdere, ma di ribaltare una decisione sbagliata presa dalla Federcalcio. E' chiaro che abbiamo avuto tante adesioni. Sono un grande estimatore di Mario Draghi, mi ha telefonato per farmi gli auguri di Natale ed il compiacimento per la sentenza. Credo che quello che è accaduto sia nella linea della giustizia. E' romanista? Non vuol dire nulla. Dovremo pregare gli italiani, con questa trasmissione, di essere più vicini a ciò che gli appartiene".