ADL ritratta su Albiol: "Stavolta accettata la sua richiesta, glielo dovevamo! A lui va un grazie"

Raul Albiol è destinato a vestire la maglia del Villarreal, è praticamente tutto fatto e s'attende soltanto l'annuncio ufficiale. Aurelio De Laurentiis ha parlato di quest'addio nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Abbiamo accettato la sua richiesta perché glielo dovevamo, non possiamo sempre dire di no. Negli ultimi due anni voleva andare via, ma l'abbiamo convinto a restare, adesso non potevamo. Albiol, ti dico grazie, salutami la tua famiglia, so che per te sono stati anni importanti. Sono contento del tuo ritorno in patria",