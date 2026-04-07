ADL: "Senza infortuni forse avremmo rivinto scudetto. Mai dire mai per l'anno prossimo"

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Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, da Los Angeles, ha rilasciato un'intervista a Raffarispo, influencer e Calcio Napoli Club USA.

"Come stai? Abbiamo vinto con il Milan, quindi sto molto bene.

Questa é la tua terra Hollywood, cosa significa per te unire Hollywood e Napoli? Questo unire l'amore tra Hollywood, che é la patria dei migliori film, e Napoli che é l'amore nel mondo é un ponte che vogliamo aprire con l'America.Questo teatro poi penso sia il migliore per proiettare il film sul quarto, é stata un'esperienza incredibile, un thriller fino all'ultimo minuto, non sapevamo fino alla fine come sarebbe finita. Devo dire che con Conte abbiamo vinto perché é il re delle sorprese.

Che ne pensi di questa stagione? Abbiamo avuto tantissimi infortuni, 11-12 giocatori infortunati. Solo ora stiamo recuperando giocatori importanti ma nonostante ciò abbiamo ancora diversi giocatori fuori. Se non avessimo avuto tutte queste difficoltà, probabilmente avremmo rivinto lo scudetto e quindi il quinto. Ma mai dire mai, e abbiamo anche il prossimo anno".