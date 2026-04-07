Missione 0-0 fallita, da Milano: "Che brutto perdere senza provarci. Solo mezzo tiro..."

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Il risultato stavolta non premia il calcio speculativo di Max Allegri e non mancano le critiche alla prestazione, anche da sponda rossonera.

Il risultato stavolta non premia il calcio speculativo di Max Allegri e non mancano le critiche alla prestazione, anche da sponda rossonera. Di seguito un estratto dell'editoriale di Antonio Vitiello per Milannews.it, sito di riferimento dei tifosi rossoneri: "Così è davvero brutto. Perdere senza nemmeno provarci non può essere un bel messaggio. Il Milan esce male dallo stadio del Napoli perchè ha concluso la partita con mezzo tiro in porta (quello di Fofana nel primo tempo), poi ad un certo punto è proprio sparito dal campo, salvo rientrare nel finale con qualche azione confusionaria dettata più dalla disperanzione. Onestamente il Milan deve fare di più. Serve più coraggio, serve maggiore intraprendenza, e invece i rossoneri hanno prodotto un'altra partita sterile in zona offensiva, e così è davvero dura arrivare al traguardo.

Ma ciò che spicca ancora una volta, purtroppo in negativo, è l’attacco di questa squadra. Praticamente inutile al Maradona, eppure Allegri ha messo dentro cinque giocatori diversi. Ha cominciato con Nkunku e Fullkrug, poi ha inserito Gimenez, Pulisic e infine Leao. Cinque attaccanti con caratteristiche diverse e nemmeno uno che abbia tirato in porta in modo serio. Una valle di lacrime. Chi per motivi fisici (Leao e Gimenez), chi per blocco mentale Pulisic che non segna da 100 giorni), chi invece per evidenti limiti tecnici (Nkunku e Fullkrug), nessuno sta avendo un rendimento all’altezza nel Milan. E questa è una riflessione fondamentale in vista del prossimo campionato", un estratto dell'articolo sulla prova del Maradona.