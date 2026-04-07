Giovane: "Ho fatto la punta solo in Primavera, ma Conte mi aveva detto una cosa"

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L'attaccante brasiliano del Napoli, Giovane, è intervenuto al termine del match contro il Milan.

L'attaccante brasiliano del Napoli, Giovane, ieri protagonista al posto di Hojlund nel ruolo di centravanti, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC al termine del match contro il Milan. Di seguito le sue parole: "Era importantissimo vincere una partita come questa. Io sono arrivato a gennaio, ma so quanti infortuni ha avuto il Napoli quest'anno, era una situazione difficile. Siamo felicissimi per la vittoria e per il secondo posto: il Milan è una squadra forte ed uscire dal campo con i tre punti è troppo importante.

Prima punta? Ho giocato così solo nella Primavera in Brasile, dopo ho cambiato la posizione. Ma mister Conte mi ha parlato e mi ha detto di stare tranquillo e di fare quello che sapevo fare. Per questo sono sceso in campo sereno, convinto di poter ricoprire questo ruolo. Sono felice, anche se ovviamente voglio fare gol (ride ndr). Il Napoli è una squadra che ha tanti giocatori di altissimo livello, mai avrei pensato nella mia carriera di giocare con De Bruyne, McTominay, Anguissa e tanti altri.

Azione con l'intervento di Pavlovic? Ho sbagliato il controllo, pensavo che lui fosse più lontano. Ma l'importante è che Politano abbia fatto gol. Nel primo tempo entrambe le squadre hanno avuto difficoltà ad attaccare lo spazio e fare i movimenti. Ma nel secondo tempo la partita si è aperta a tutto campo e per noi è stato meglio, infatti Politano ha segnato. Sapevamo fosse una partita difficile, quindi è stato importante uscire con i tre punti e ora dobbiamo concentrarci sulla prossima. Coreografia della curva? I tifosi del Napoli sono incredibili: non pensavo che fosse così, quando giochi qui è un'altra cosa.

Alisson Santos? Siamo molto amici, lo aiuto a parlare in italiano. Sono contento, perché è un grande calciatore e sono felice del momento che vive, spero che non si fermi qui. Adesso mancano 7 partite difficili: la prossima già è in trasferta contro il Parma. Ragioniamo partita dopo partita e poi vediamo che succede".