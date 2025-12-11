ADL: "Spero di fare lo stadio mio, ora inizio dal centro sportivo. Ecco perchè dico che il Maradona è un ces*o"

vedi letture

Sul palco dei "Gazzetta Sports Awards" in corso di svolgimento a Milano, dopo aver ritirato il premio come miglior squadra dell'anno, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del progetto stadio e centro sportivo: "Speriamo che io riesca a fare lo stadio mio. Ora inizio a fare il centro sportivo nuovo. Nel giro di quattro anni speriamo di poter dare una implementazione importante. A San Siro si incassano 14 milioni con la semifinale di Champions, mentre io nell’ultima partita ho fatto 1 milione.

Quando dico che lo stadio del Napoli è un cesso dico una cosa normale. Io ci metto i soldi e abbiamo lo stadio 18 giorni all’anno. Ci sono molte problematiche. I sindaci sono uomini politici che vogliono spiccare il volo sempre in politica. Per fare i sindaci, bisogna avere otto palle. Ci vorrebbero dei manager che prendano 1 milione di euro all’anno e se rubano vanno in galera”.