ADL sui prossimi step: "Entro 4 anni centro sportivo e stadio per completare il ciclo"

Nell'intervista rilasciata a Sky Sport a bordocampo da Manchester, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato interrogato anche sulle prospettive più a medio-lungo termine del suo Napoli:

“Il Napoli innanzitutto deve pensare il nuovo centro sportivo e il nuovo stadio nei prossimi 4 anni, per completare il ciclo di crescita che dopo i primi 21 anni è stato quasi realizzato. Poi, il calcio quello veramente potente di oggi è quello inglese e quello Saudi-Arabia. Tutto il resto del mondo è in crisi. In Inghilterra sono stati straordinari a poter decidere che la loro squadra promossa dalla seconda divisione prende un minimo di 100 milioni dai diritti televisivi".