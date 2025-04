ADL sul Maradona: "Restyling? Vi spiego tutti i miei dubbi. E la pista..."

Nella sua intervista a Radio Crc per gli auguri di Pasqua, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto per parlare del nuovo centro sportivo ma ha anche affrontato l'argomento stadio Maradona.

"Se dovessi abbandonarlo gli creerei un problema non da poco quindi sta facendo tutte le verifiche necessarie. Ci sono problematiche non solo sul terzo anello. Noi dobbiamo capire se la struttura del 59, rivisitata poi nel 90 con la sovrastruttura, regge ad ulteriori lavori. Ci sono le possibilità poi per fare 100 salottini e 70mila posti per essere competiti con le big del nord? Ci sono possibilità per una visibilità straordinaria della partita? Se dovessi ri-centrare il campo dovrei smantellare tutto il cemento verso le tribune e quello che c'è sotto.

La pista, tesoro mio, quando si vede una partita di calcio e si partecipa col tifoso 12esimo uomo in campo, non può esserci. Immagina il tifo attuale senza pista. Ma partendo dal secondo anello le Curve mangiano spicchi e riducono i posti e questo è un problema e sono a 25 metri dalla porta. I problemi sono tanti. Entro il 30 aprile Cosenza mi consegnerà una relazione su cosa si può fare e non può fare, a me restare dove ha giocato Maradona mi farebbe piacere, ma dobbiamo giocarci pure dentro il campionato".