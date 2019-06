ADL tranquillizza i tifosi: "Insigne? Non vendiamo i nostri big, se non per altri più forti!"

Si parla di Mauro Icardi, ma anche di Lorenzo Insigne e Piotr Zielinski. Solo grandi calciatori, insomma, in uno stracio dell'intervista che Aurelio De Laurentiis ha rilasciato al Corriere dello Sport (Clicca qui): "Icardi l'abbiamo trattato tre anni fa, mentre adesso mi dicono i miei collaboratori che sia l'Inter a volermi smantellare la squadra e che ci avrebbe chiesto i giocatori più forti che abbiamo. Io però non ho intenzione di venderli. Se volevano Insigne o Zielinski? Insigne è un calciatore che potrebbe giocare in qualsiasi grande squadra europea, ma per il momento è del Napoli e siamo felici. I nostri campioni non non sono in vendita a meno che non ne compriamo qualcuno che riteniamo più forte. Tanti ce li chiedono, ma le cose stanno come vi ho detto".