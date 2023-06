ADL vuole un tecnico che faccia il 4-3-3? Del Genio: "Smitizziamo questa storia! Vi spiego..."

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal': "De Laurentiis ha detto che vuole dare continuità al 4-3-3 col nuovo allenatore? Quando si dice 4-3-3 si parla del fatto che una squadra vada in campo con quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti. Ma in fase di possesso vediamo che Anguissa va alla sinistra di Lobotka, Zielinski tra Kvara e Osimhen, Di Lorenzo diventa mezzala. Quindi che 4-3-3? Sono una serie di movimenti, il calcio posizionale.

In fase di non possesso invece diventa un 4-2-4 con Zielinski che pressa accanto a Osimhen. Per questo la storia dei numeri vorrei smitizzarla perché nelle due fasi si vede altro".