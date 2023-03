Ag. Cavani: “Ha rifiutato tre volte la Juve. Milik? Ha sempre voluto i bianconeri"

Marco Sommella, agente di Ciro Immobile, Edinson Cavani e intermediario che ha portato Milik alla Juventus, ha parlato a TMW

Cavani ha rifiutato la Juve?

"Tre volte. Siamo amici da tempo ma ogni anno mi diceva di no alla possibilità di andare alla Juve. Sono tanti coloro che hanno giocato a Napoli e che non sono voluti andare. Altri invece sì".

Come Milik?

"Ha sempre voluto andare alla Juve. Quando è finita con il Napoli non ci sono state le condizioni per trovare un accordo tra i due club. Un altro problema del calcio italiano è il troppo astio tra le grandi società: penso a Jorginho che è passato dal Chelsea all'Arsenal. Arek ora spera di restare".