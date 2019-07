Ag. Costa: "Dopo il prestito al Bari può restare al Napoli! ADL sta lavorando come la Juve..."

Filippo Costa è passato dalla SPAL al Napoli prima, dal Napoli al Bari in prestito biennale poi. Adesso, di fatto, è un azzurro. E ne ha parlato Donato Di Campli, il suo agente, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E’ andato in prestito in Serie C perché il progetto del Bari è importante. Ha avuto un contratto importante col Napoli e chissà, dopo il prestito può restare anche a Napoli. Il club azzurro sta iniziando ad operare come la Juventus prendendo giocatori e valutandoli, così si rivendono facendo una plusvalenza. Il Napoli sta preparando il colpo dell’estate, ma Cavani non è fattibile perchè lo stipendio del Matador è diventato troppo alto. Credo che il Napoli abbia in testa il giocatore da prendere: Mauro Icardi e De Laurentiis sta aspettando giustamente che il prezzo si abbassi”.