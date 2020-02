Ag. Di Lorenzo, Mario Rui e Hysaj: "Gattuso ha fatto innamorare i ragazzi"

Mario Giuffredi, agente di Hysaj, Mario Rui e Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Parisi deve fare un percorso: magari anche due anni di Serie B e poi magari essere pronto per la Serie A. È un 2000 e ha tutto il tempo. Gattuso ha fatto innamorare i ragazzi. I giocatori hanno visto in Gattuso un uomo leale che è con la squadra. Se c’è da bacchettarli o dar loro merito lo fa. I giocatori sanno che è un uomo leale e si fanno trascinare da Gattuso. Ancelotti ha allenato sempre squadre di grandissimi campioni dove doveva essere un semplice gestore più che un allenatore. Al Napoli devi fare l’allenatore e magari lui non era adeguato per questo. Che Brescia troverà il Napoli? Può essere una squadra un po’ depressa, ma il presidente Cellino è bravo a rimettere energie alla squadra perché ha grande esperienza e vive la squadra tutti i giorni, riesce ad invogliare i calciatori. Il Napoli troverà sicuramente un Brescia agguerrito. Se porterò un terzino che è già pronto al Napoli? Non ve lo dico. E’ di una squadra con le strisce? Siete fuori strada".