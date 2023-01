Ag. Dia: "Ho parlato con lui due giorni fa, mi ha detto una cosa sul Napoli"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Federico Guerra, agente di Boulaye Dia

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Federico Guerra , agente di Boulaye Dia: “Ho parlato con lui due giorni fa e mi ha detto che è una grande sfida perché il Napoli è una grande forza e sarà difficilissimo fare qualcosa ma ci proveranno. Mi sembra che sia un derby, queste partite sono sempre molto diverse per la tensione, tutta la settimana prima e la pressione dei tifosi. Ma non c’è dubbio che il Napoli sia superiore.

Il riscatto di Dia da parte della Salernitana? La decisione appartiene alla società. Loro hanno questa possibilità e vuol dire che sicuramente lo faranno. Dopo parleremo con loro e vedremo se ci saranno altre possibilità da parte di altre squadre in altri paesi. In questo momento non abbiamo ancora parlato del suo futuro perché non è un bene per un giocatore parlare dell’anno successivo. Quando arriverà la fine del campionato gli darò tutte le informazioni che ho io. Il progetto è sempre la partita dopo, non l’anno dopo.

Se mi aspettavo questa esplosione di Osimhen? Sì perché io lo avevo visto giocare a Lille e sapevo che arrivando a Napoli si sarebbe trovato in difficoltà perché il cambio è grande. Sapevo che il primo anno per lui era difficile. Con un allenatore come Spalletti è sicuro il processo, ma il giocatore è forte”.