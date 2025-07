Podcast Pancaro vota Kean: “Pagherei la clausola: sarebbe un grande acquisto per il Napoli"

Moise Kean è finito nel mirino del Napoli. I partenopei stanno pensando al centravanti della Fiorentina, che ha una clausola da 52 milioni di euro fino al 15 luglio, per rinforzare l'attacco in vista della stagione che sta per cominciare.

Sul tema si è espresso così l’ex giocatore Giuseppe Pancaro ai microfoni di TMW Radio: "Io pagherei la clausola e lo prenderei. Non so se è la piazza giusta ma sarebbe un grande acquisto per il Napoli e sarebbe anche per lui un bel premio giocare nella squadra campione d'Italia, che vuole competere anche in Champions".