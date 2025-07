Podcast L’idea di Impallomeni: “Kean? Per me il Napoli ha una strategia”

Moise Kean è finito nel mirino del Napoli. I partenopei stanno pensando al centravanti della Fiorentina, che ha una clausola da 52 milioni di euro fino al 15 luglio, per rinforzare l'attacco in vista della stagione che sta per cominciare.

Sul tema si è espresso così il giornalista Stefano Impallomeni a TMW Radio: "Ha fatto la sua stagione migliore, ha portato qualità alla Fiorentina. Con Conte potrebbe diventare più forte e non mi meraviglia che lo abbiano messo nel mirino. È molto forte, è migliorato. Per me il Napoli non ne offre 52 ma lo vuole prendere a meno facendo una trattativa dopo il 15 luglio".