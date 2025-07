Iorio: “Dire che il Bari è la seconda squadra del Napoli è una bestemmia”

Maurizio Iorio, ex attaccante del Bari, ha rilasciato un'intervista a Repubblica. Di seguito le sue parole riportate da TuttoBari.com: “Io ho ancora casa a Bari e mi sento barese di adozione. È inammissibile quello che accade. Dire che il Bari è la seconda squadra del Napoli è una bestemmia. Di questo passo spegneranno la passione dei baresi. E per come li conosco io, è un autentico delitto".