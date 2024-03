Ag. Ferguson: “Napoli? Top club mondiale, ci andai ospite di Diego con George Best

Bill McMurdo, procuratore del centrocampista del Bologna Lewis Ferguson, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare del suo assistito

Bill McMurdo, procuratore del centrocampista del Bologna Lewis Ferguson, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare del suo assistito: "Ci tenevo a chiarire che Ferguson poteva firmare a zero per qualsiasi squadra in Italia, ma ha scelto il Bologna dopo aver parlato con Sartori e Di Vaio che l’hanno convinto del progetto. E’ contentissimo di averla colta perché sta andando tutto alla grande.

Ferguson è un giocatore molto ambizioso, è sempre voluto arrivare al top, dando priorità a squadre che mettessero al centro lo sviluppo del calciatore. Tra queste rientra il Bologna ed è contento di averlo fatto perché sta migliorando tanto. Lui vuole essere sempre al top.

Thiago Motta? È un allenatore straordinario, c’è un grande rispetto tra il giocatore e il tecnico. Ferguson ha avuto sempre ottimi tecnici, ma Motta spicca senza dubbio tra tutti loro”.