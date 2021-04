Ag. Gabbiadini: "A Napoli 27 gol, con Benitez giocava nel suo ruolo e ha dato il meglio"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Silvio Pagliari, agente tra gli altri dell'ex azzurro Manolo Gabbiadini: "Napoli? Ha fatto 27 gol, con Benitez giocava nel suo ruolo e non a caso si è espresso meglio. I giocatori per esprimersi al meglio devono giocare tutti nel proprio ruolo. Nel calcio di una volta c'era la seconda punta, adesso non ci sono più. Lo stesso Osimhen nasce in quel ruolo lì e giocare spalle alla porta può essere complicato".

SFIDA DA EX - "Sampdoria-Napoli? A Genova c'è un grande allenatore che sta facendo un grandissimo lavoro. La squadra è forte nelle ripartenza, davanti e sugli esterni sono fortissimi. Il Napoli deve prenderla con le molle, Ranieri poi ha rimesso a posto tutte le situazioni. La sua storia parla chiaro, lui è sottovalutato. Possesso palla? Agli stranieri non interessa molto, si verticalizza spesso. La partita ripeto è da prendere con le molle perché la Samp non ha nulla da perdere, mentre il Napoli deve vincere per forza. Sarà una partita da seguire con attenzione".