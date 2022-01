Ag. Hamsik: “Tantissimi club su Lobotka. Marek fu decisivo nel fargli scegliere Napoli"

Martin Petras, membro dell’entourage di Marek Hamsik, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal e ha parlato della trattativa che portò Stanislav Lobotka al Napoli nel gennaio del 2020: “Vi svelo un retroscena. Già da dicembre 2019 Marek ha condotto la trattativa che ha portato Lobotka al Napoli. Ricordo quando Marek mi disse che era tutti i giorni a telefono con Giuntoli per cercare di fare da mediatore nella trattativa che come sappiamo alla fine andò in porto a Gennaio 2020. Io ricordo che in quel periodo erano tantissime le squadre interessate a lui, ma Marek fu decisivo nella scelta finale di Lobotka.

Le qualità di Stanislav non sono mai state in dubbio per quanto mi riguarda, certo lui rispetto agli altri ci ha messo più tempo per ambientarsi nel calcio italiano. Non dimentichiamo però che è arrivata la pandemia, senza contare che con Gattuso alla fine non è mai scoppiato quel feeling giusto. Ora con Spalletti le cose sono cambiate e i risultati si vedono. Un plauso particolare al Napoli che lo ha aspettato e adesso lui sta ripagando la fiducia”.