Ag. Hysaj: "Lazio allo stesso livello del Napoli, ma dispiace abbia lasciato la città..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri Di Di Lorenzo e Hysaj: "Hysaj? A me dispiace tantissimo non vedere Elseid nel Napoli, mi fa male. Siamo contenti di essere andati alla Lazio, lo riteniamo un club al livello del Napoli, Lotito è un amico e lui ritrova Sarri. Però dispiace perché lui ha trascorso 6 anni a Napoli con grande intensità. A volte sono stati ingenerosi i tifosi nei suoi confronti, altre volte hanno fatto sentire la passione. Ma questo fa parte del gioco. Hysaj era particolarmente legato al Napoli ed è stato dispiaciuto di interrompere il rapporto anche se era il momento per 2 motivi. Il primo perché lui doveva andare via quando è arrivato Di Lorenzo, non avrei mai tenuto due calciatori nello stesso ruolo, si è trattato di un incidente di percorso. Poi perché qualcuno gli ha riconosciuto il giusto valore, il Napoli per via del momento non poteva accontentarlo. Siamo felici e riproveremo a stare tanti anni alla Lazio. Certamente dirà sempre grazie al club e alla città".