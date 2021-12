Ag. Insigne: "Anche se andrà via, la storia col Napoli non finirà mai"

De Laurentiis offre a Lorenzo Insigne un quadriennale da 3,5mln a stagione mentre il capitano accetterebbe lo stipendio attuale (5mln), lo scrive il Corriere dello Sport che quest'oggi propone un'intervista al suo agente, Vincenzo Pisacane: "Forse nessuno si aspettava questo epilogo. Anzi, forse Lorenzo sì. E' finita? La storia tra il Napoli e Insigne non finirà mai anche se andrà a giocare altrove. Anzi, è da raccontare: c'è troppa vita, troppo amore. Ma nel rispetto del giocatore e di tutti non si può aspettare in eterno, non si può aspettare giugno. E se poi malauguratamente dovesse prendere un raffreddore? Perché rischiare?".