Ag. Insigne: “Basta attacchi gratuiti e falsità. Rinnovo? Pensa solo al campo”

Nel corso de Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8, è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne. "Sono molto contento di quello che sta facendo. Anche io ci sono rimasto male per il pari col Sassuolo. Lorenzo ha qualità importanti, siamo felici e sereni. Lui è tranquillo, in passato questo gli è mancato. Da italiano sono contento di vederlo in nazionale perchè penso che Mancini abbia costruito una squadra forte. Mi fa arrabbiare leggere alcune cose assurde, lui se la ride e io mi inca..o. Non è giusto dire falsità e cose che non sono vere. Squadra di m..da? Non ha detto quella frase, ma io non posso dire la frase giusta per intero. Mi dà fastidio quando si attacca gratuitamente il calciatore. Si può dire tutto, ma basta che si dica la verità. Rinnovo? Non abbiamo nessuna novità. Lui è concentrato solamente su questa importantissima stagione e pensa al campo”.