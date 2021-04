Ag. Insigne: "Ecco come sono diventato il suo procuratore. E' nato tutto per caso"

Intervistato dal Roma, il procuratore di Insigne, Vincenzo Pisacane, ha parlato di come è diventato agente del capitano azzurro: "Tutto è nato per caso. Lui è amico di D'Ambrosio. C'è grande rispetto tra i due. Non abbiamo mai affrontato il discorso lavoro quando ci siamo visti. Poi col passare del tempo questo rapporto si è rafforzato e quando ci sono stati i primmi problemi con il suo agente si è guardato intorno. In tanti lo volevano ma dopo qualche tempo mi ha chiamato e ha firmato con me".