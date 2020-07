Ag. Insigne: "Napoli a vita? Calcio strano e corre veloce, lui ora pensa solo a finire la stagione"

Vincenzo Pisacane, agente - tra gli altri - di Lorenzo Insigne, è intervenuto a Super Sport, trasmissione in onda su Canale 21: "Insigne a vita? Il calcio è talmente strano e gira così veloce che si fa fatica a dire queste cose. Non posso dire che va via domani o resterà tutta la vita. Il calcio è fatto di tanti fattori. Lui sta benissimo a Napoli, credo sia diventato un leader in campo e fuori e ora pensa solo a finire bene la stagione.

Barcellona? Ci crediamo tutti, in primis loro, credo sia giusto andare lì con una forza mentale che solo Gattuso può darti per avere il coltello tra i denti, lottare per 90' e avere maglia sudata alla fine".