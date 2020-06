Ag. Insigne racconta: "Mi ha detto aveva lasciato il suo ex agente, così ha scelto me"

“La piazza di Napoli aveva bisogno di un trofeo, sono felice anche per Gattuso a cui spero che questa vittoria abbia dato il sorriso dopo quello che ha passato”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente tra gli altri di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane.

Cosa le ha detto il suo assistito dopo la vittoria?

“Era felice. Ha provato una grande gioia. Ho visto nei suoi occhi grande gioia. Abbiamo gioito, non c’è neanche stato il tempo di parlare”.

Insigne ha scelto lei da poco tempo. Come è nato il rapporto professionale?

“Lo conosco da qualche anno. Era un amico. Poi mi ha detto che stava lasciando il suo ex agente. Abbiamo fatto una chiacchierata e poi mi ha comunicato di aver scelto me. Un giocatore così importante poteva prendere chiunque, sono contento che la scelta sia ricaduta su di me. È stato motivo d’orgoglio. Rappresentare un giocatore come lui all’età che ho, mi gratifica”.