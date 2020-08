Ag. Jorginho: "Non abbiamo sentito la Juve, sono solo indiscrezioni di stampa"

Joao Santos, procuratore dell'ex azzurro Jorginho, ha commentato le voci sull'accostamento del suo assistito alla Juventus ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Se abbiamo sentito Sarri? No, queste sono solo voci uscite dalla stampa. Non abbiamo parlato né con Sarri né con Paratici. Quando tra Paratici e Marina del Chelsea ci sarà un accordo e verranno a parlare con me, faremo tutte le valutazioni del caso. Jorginho e Sarri sono stati cinque anni insieme, hanno un ottimo rapporto, inutile essere ipocriti e non dirlo. Ma non possiamo dire che Jorginho andrà da lui alla Juventus".