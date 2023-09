Ag. Jorginho scommette su Natan: "E' fortissimo, diventerà come Thiago Silva”

Joao Santos, agente di Jorginho tra i tanti, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Joao Santos, agente di Jorginho tra i tanti, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli: “Natan è fortissimo, vedrete. Diventerà forte come Thiago Silva. Jorginho in Italia? Perchè no? Se una squadra italiana dovesse aver bisogno di un calciatore con le caratteristiche di Jorginho saremmo disposti a parlarne. Juventus? Mai dire mai, nel mondo del calcio non esiste il ‘mai'”.