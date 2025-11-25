Ag. Jorginho: "Sogna di giocare un Mondiale. Scudetto? Napoli favorito. Qarabag? Ostico"

Joao Santos, operatore di mercato e agente tra gli altri del centrocampista ex Napoli Jorginho, ha parlato a TuttoMercatoWeb: "L'Italia ha grandi possibilità di andare al Mondiale. Al di là della sconfitta contro la Novergia, la Nazionale con Gattuso è sulla giusta strada".

Jorginho pensa al Mondiale?

"Un calciatore in attività, che sta facendo molto bene in una squadra importante come il Flamengo e ha la possibilità di vincere la Libertadores e il campionato si, certo che ci pensa. Il suo sogno è quello di giocare un Mondiale. Se Gattuso ha bisogno, lui c'è".

Insomma, se serve...

"È a disposizione di Gattuso. Se il mister dovesse avere necessità di lui, ne sarebbe felice".

Che Serie A vede?

"Un bel campionato, che si deciderà tra marzo e aprile. Mi sembra un torneo entusiasmante. L'incertezza è il bello del calcio. Inter, Milan e Napoli se la giocheranno fino alla fine. Bello così. Credo comunque che il Napoli sia favorito".

Champions League: il Napoli sfida il Qarabag...

"Il Napoli incontrerà un avversario ostico. Il Qarabag ha calciatori che giocano insieme da tanto tempo, la sua forza è il collettivo. Questa squadra è in Champions e sta facendo bene, ma il progetto c'è da anni. Non c'è una stella, ma un collettivo forte. Undici calciatori che giocano l'uno per l'altro".

E lei sta già pensando al mercato di gennaio?

"Iniziamo a lavorare. Guardiamo già ad alcune opportunità. Vedremo. In A, in B ma anche in C dove al Perugia ci sono persone che stimo come Gaucci e Giovanni Tedesco".