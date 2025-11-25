L'ex PT Ancora ricorda: "Ho ancora i brividi, all'errore di Calhanoglu ecco che mi disse Lukaku"

vedi letture

Tiberio Ancora, ex presonal trainer del Napoli, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': "Dopo una prestazione come quella contro l’Atalanta, le energie vengono da sole. In questi giorni si è detto di tutto e di più ed evidentemente non è così dopo quello che abbiamo visto sabato sera in campo al Maradona. Il Napoli ha degli atleti di alto livello che riescono a gestire in modo giusto le energie, questa sera ci sarà un’altra prestazione di livello.

Politano? Dopo queste gare di riposo lo vedremo di nuovo ad altissimi livelli, ogni atleta è gestito nel modo migliori con tutti i dati aggiornati partita dopo partita, quando alcuni dati non sono positivi è chiaro che il calciatore va gestito. Politano è stato monitorato e se non ha giocato lo stanno preservando per far si che con la Roma possa essere uno dei protagonisti.

Nella passata stagione, nella gara d’andata contro l’Inter, dopo l’errore di Calhanoglu mi girai d’istinto verso Lukaku e lui mi guardò negli occhi e mi disse: ‘Questo è un segno, quest’anno vinceremo il campionato’. Mi vengono i brividi a ricordarlo. Bisogna stare vicini alla squadra, ho visto e sentito troppe cattiverie in queste settimane”.