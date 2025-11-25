Careca: "In tribuna ho detto ad ADL: 'Oggi facciamo tre gol', ecco come ha reagito"

di Antonio Noto

L'ex bomber del Napoli Antonio Careca, sabato sera in tribuna al Maradona in occasione della sfida dagli azzurri contro l'Atalanta, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino: "Quando ho visto De Laurentiis in tribuna gli ho detto: tranquillo presidente, facciamo tre gol. E lui mi ha risposto: non dirlo... Poi i tre gol sono arrivati. Anche quello dell'Atalanta, però. Scamacca è un attaccante bravissimo.

Neres? Un sinistro preciso e forte, dà il massimo quando gioca vicino alla porta. Sabato si è sacrificato arretrando spesso per dare sostegno alla difesa. Mi ha colpito McTominay: brillante, intelligente, potente. E abbiamo visto che gol è in grado di segnare. 

Io ho conosciuto Conte da giocatore. Lui vuole da sé stesso, come dai suoi giocatori, il 200 per cento ma non sempre è possibile. È un allenatore di spessore. Quando Spalletti andò via, dissi che l'unico che avrebbe potuto sostituirlo era Antonio. È arrivato un anno dopo e ha vinto".