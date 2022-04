Ag. Juan Jesus: "Professionista esemplare, si è sempre fatto trovare pronto"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Roberto Calenda, agente

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Roberto Calenda, agente: "Juan Jesus? Sta dimostrando il suo valore e di essere a livello di una grande squadra, di poter puntare a obiettivi importanti che lui ha già ottenuto, perché ha vinto già con l’Internacional di Porto Alegre e la Nazionale brasiliana. Lui è un professionista esemplare, ad averne di Juan Jesus in squadra, si fa trovare sempre positivo, può giocare in qualsiasi ruolo. Tutto poi diventa più facile quando si gioca in una squadra importante come il Napoli. E’ un leader: ci si nasce, lui lo è e lo sta dimostrando. Tante volte non si riesce a capire che verso prende la comunicazione ma Juan è un giocatore vero e forte, sposa sempre la causa della squadra in cui si trova.

Quando una società lavora bene bisogna sottolinearlo e con vigore, non voglio fare il ruffiano ma la realtà è che il Napoli sta facendo un lavoro negli anni molto importante, anche quest’anno ha una rosa lunga e competitiva. Chiaramente io faccio il mio lavoro, offro ma bisogna avere chi accetta. Evidentemente hanno capito la qualità del ragazzo nonostante venisse inspiegabilmente da due anni senza giocare, per cose che non riguardano il campo”.