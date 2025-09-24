Ag. Lukaku: "Brucerà le tappe per tornare più forte di prima"

L'agent dell’attaccante del Napoli Romelu Lukaku, Federico Pastorello, ha parlato all'edizione odierna di Tuttosport: "Come sta Lukaku? Benone, ci siamo sentiti proprio ieri. Lavora sodo a Bruxelles con lo staff di preparatori fisici della Nazionale belga. Ovviamente è rimasto deluso per l’esclusione dalla lista Champions autunnale, ma brucerà le tappe per tornare al meglio, più forte di prima. Posso anticipare che quando verrà comunicata la data del suo ritorno agli allenamenti col Napoli, lui di sicuro rientrerà prima... Romelu è un bomber che sposta gli equilibri. Quando è in campo infonde coraggio ai compagni e suscita preoccupazione nei rivali...»".

La sua favorita per lo scudetto?

"Il Napoli. E non soltanto perché è già solo in testa al campionato dopo 4 giornate senza poter ancora disporre di Lukaku. La società ha operato benissimo sul mercato mettendo a disposizione di Conte una rosa completa e profonda. E il tecnico salentino è alla sua stagione in azzurro: i “meccanismi” del motore sono rodati e oliati. Ha conquistato il titolo pur avendo perso un “crack” come Kvaratskhelia a gennaio...".