Ag. Marfella: "Andrà di nuovo a Dimaro, ma la priorità è Bari per essere protagonista"

Grande soddisfazione per Davide Marfella, che nella giornata di martedì ha firmato il rinnovo (triennale) con il Napoli. Un traguardo importante, raggiunto anche grazie le prestazioni con il Bari nell'ultimo campionato secondo il parere di Bruno Di Napoli, intercettato in esclusiva dai nostri microfoni: "Siamo contenti perché sicuramente è un punto di partenza. Si è guadagnato questo contratto dopo il campionato importante fatto con il Bari".

L'agente si è poi soffermato sui prossimi programmi del suo assistito e sulla stima da parte della società partenopea: "Al momento parte con il Napoli a Dimaro in ritiro (6 Luglio), poi decideremo. La priorità rimane sempre il Bari. L'unica cosa certa è la firma del contratto. Difficilmente il ragazzo rimarrà in prima squadra con portieri del calibro di Meret, Ospina e Karnezis. Sono già due anni che va in ritiro con il Napoli, l'anno scorso è anche andato due volte in panchina. Una cosa è vivere l'ambiente, un'altra è essere protagonisti in una piazza importante come il Bari. Il ritorno in Puglia dovrebbe essere solo il passaggio successivo, una questione di tempo anche se nel calcio non si sa mai. Se l'anno scorso non fossero arrivati i biancorossi, sarebbe rimasto a Napoli. Gli azzurri avevano rifiutato tutte le richieste sia da B che Lega Pro. E' un giocatore su cui Napoli ci conta".

In caso di ritorno a Bari, molto probabile ma non certo, il classe 2000 si potrebbe ritrovare dietro Frattali nelle gerarchie tra i pali. Il procuratore non si è detto preoccupato di questa evenienza, mostrando totale fiducia nelle potenzialità di Marfella: "Leggo che hanno preso Frattali, un portiere di qualità, di assoluto rispetto e d'esperienza che potrà anche insegnare tanto a Davide. Però sono sicuro che il ragazzo si giocherà le sue opportunità. Anche l'anno scorso aveva come concorrente un ottimo under (Sialyus) ma a cui non è stata data l'opportunità di mettersi in mostra proprio per quanto fatto da Marfella".