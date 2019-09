Ag. Mario Rui: "Il Napoli non se ne priva perché è uno dei migliori terzini della A"

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Lui e Lozano contro la Juventus hanno cambiato la partita. Tante volte Mario è sottovalutato, invece è uno dei migliori terzini della Serie A, ha un rendimento costante e anche quest'anno sarà così. E' per questo che il Napoli non se ne priva. Mi fa piacere però che i tifosi abbiano cambiato idea su di lui, per lui è importante avere l'affetto dei tifosi. Spero che facciano lo stesso con Hysaj".