Ag. Mario Rui: "Resta al Napoli. Faraoni? Se arriva Juric potrebbe chiederlo"

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui (ma anche dell'esterno dell'Hellas Verona Faraoni), è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Mario Rui si è ripreso, non ha fatto le prestazioni degli anni passati. Il Napoli ha tre terzini di grandi affidabilità. Mario Rui rimane a Napoli, se il club dovesse dirci di andar via, troveremo una soluzione. Con Juric potrebbe arrivare anche Faraoni perché il tecnico potrebbe chiederlo. Juric mi fa impazzire come allenatore".