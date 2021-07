Ag. Sepe: "Andrà via da Parma. Con l'Inter tutto fermo, ma ha altre richieste da club di A"

Ai microfoni de L'Interista, l'agente di Luigi Sepe, Mario Giuffredi, ha fatto il punto della situazione sulla possibile cessione del portiere del Parma all'Inter: "Abbiamo avuto dei contatti con l'Inter per capire lo stato delle cose, ora però è tutto fermo. Lui andrà via dal Parma visto che i ducali sono in Serie B, ma abbiamo anche altre richieste da parte di club di Serie A".