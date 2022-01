Ag. Sepe: "Salerno piazza importante, è convinto di poter raggiungere la salvezza"

L'agente di Luigi Sepe, Mario Giuffredi, ha parlato così a TuttoSalernitana.com nel neo portiere granata, ex Napoli: "Il gradimento della Salernitana è stato istantaneo e veloce, poi come tutte le trattative aveva bisogno del suo tempo. Lui è stato da subito determinato nel fare questa scelta, sa che la piazza è importante ed è arrivato un direttore sportivo di alto livello, è convinto di riuscire ad arrivare alla salvezza altrimenti avrebbe declinato l'offerta. Kastanos? Non ne abbiamo parlato, resta fino a giugno e poi torna alla Juve. Di Tacchio in uscita? Non c'è nulla di vero, quasi sicuramente rimarrà a Salerno".