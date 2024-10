Ag. Spinazzola: "Non avete ancora visto il vero Leo! Ha subito amato Napoli..."

vedi letture

Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Con Conte De Laurentiis ha fatto la miglior scelta possibile dopo gli errori dell'anno scorso, è l'allenatore che dà più garanzie. Antonio è un grandissimo leader, un gestore, ha sempre creato grandi gruppi. Da quest'anno il Napoli può competere per lo scudetto, nel triennio con Conte ci sarà sempre una squadra competitiva.

Spinazzola ha accettato il Napoli senza coppe? E' anche l'impatto e la presenza di un allenatore tanto importante come Conte. I giocatori scelgono le destinazioni in base al progetto calcistico e all'allenatore, avere Antonio in panchina fa la differenza. I giocatori importanti spesso seguono i grandi allenatori, i leader, e Conte lo è.

Leonardo è rimasto impressionato dalla vita di questa città fin dal giorno in cui è arrivato, si è innamorato di Napoli e sono convinto che ancora non avete visto il vero Spinazzola a Napoli. Non voglio alzare troppo le aspettative, ma Leo è uno che sposta gli equlibri e vedrete che vi farà divertire".