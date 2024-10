Ag. Thiago Motta: "Scudetto? E' un dovere, il Napoli non ha coppe ed ha speso 150mln"

Nel corso di un'intervista a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Dario Canovi, parte anche dell'entourage di Thiago Motta, ha parlato pure del Napoli di Antonio Conte.

Juric a parte, come vede la Roma?

“Non puoi dirigere una società delegando tutti i poteri restando a distanza. Dovrebbero essere più presenti o avere un amministratore delegato che abbia poteri e competenze. Ma da lontano e affidandosi a gente non esperta di italiano diventa tutto complicato”.

Cosa serve sul mercato?

“Il problema è: chi lo fa? Non mi pare che Ghisolfi abbia fatto chissà cosa. Alla Roma si sono dimenticati dei tifosi, non hanno dato nessun valore al tifo giallorosso. Con Mourinho i tifosi hanno riempito lo stadio tutte le partite”.

E la Lazio?

“Baroni è uno degli allenatori giovani più bravi in Italia. Gioca un buon calcio, ha indovinato due-tre acquisti. Si vedrà a fine campionato. È ancora presto per dare giudizi sulla Lazio, ma mi sembra che sia abbastanza concreta”.

Scudetto: Napoli in piena corsa?

“Non escludo neppure il Milan. E attenzione all’Atalanta. Il Napoli non ha le coppe, hanno speso centocinquanta milioni. Due anni fa hanno vinto uno Scudetto, hanno perso Osimhen ma Lukaku in Italia ha sempre fatto molto bene. Il Napoli ha tutto per pensare di essere una delle squadre favorite. È un dovere del Napoli quello di ambire allo Scudetto”.