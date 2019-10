Ag. Tutino: "Tornerà a Napoli da avversario ma non sarà emozionato! Hellas squadra agguerrita..."

A Radio Marte è intervenuto Vincenzo Pisacane, procuratore tra gli altri di D’Ambrosio e Tutino, in vista proprio del prossimo match di campionato che vedrà il suo assistito contro il Napoli di Ancelotti: “D’Ambrosio dopo quel colpo al piede continuò a giocare perchè si pensava fosse un infortunio da niente, invece è era una mini frattura per cui dovrà stare a riposo almeno 15 giorni.

Tutino è la prima volta che giocherà a Napoli, al San Paolo e se lo conosco bene non sarà molto emozionato perchè è uno che non si emoziona facilmente. Mi auguro solo faccia una buona gara e ci faccia divertire. I carichi di lavoro di Juric sono diversi da quelli precedenti ed è solo l’inizio, ma siamo già felici. La differenza di categoria Tutino non l’ha sentita, ma quella negli allenamenti sì. Si sta abituando e pian piano riuscirà a prendere il ritmo che chiede il mister. Il Verona è una squadra agguerrita come il suo allenatore e va fatto un plauso alla società”.