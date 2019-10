Ag. Veretout conferma le voci estive: "Il Napoli fu la prima società ad intercettarlo"

In diretta a ‘Il Bar dello Sport’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, Elseid Hysaj e Mario Rui: "Mertens e Callejon? Li hanno portati così per le lunghe per due motivi: hanno un età anagrafica che non rientra più nelle idee nel Napoli e alla fine credo non rinnoveranno. Jordan Veretout? Il Napoli è stata la prima società ad intercettarlo ”.