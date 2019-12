Ag. Veretout: "Il Napoli l'avrebbe preso se Gattuso fosse arrivato in estate"

La scorsa estate il Napoli aveva Jordan Veretout in mano, ma ha deciso di non stringere e alla fine il centrocampista francese s'è accasato alla Roma. E' tornato a parlarne Mario Giuffredi, agente del giocatore, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Quando lo stavo prendendo in procura andai in Francia, chiamai Gattuso e mi consigliò di prenderlo subito. Lo voleva anche al Milan, è un calciatore importante per l'allenatore azzurro. Ci fosse stato Gattuso al Napoli già in estate, credo che sarebbe arrivato".