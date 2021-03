Ag. Veretout: "Il Napoli non ci interessa! Trattiamo rinnovo con la Roma"

Mario Giuffredi, agente cel centrocampista della Roma Jordan Veretout, è stato intervistato dal Corriere dello Sport: "La scommessa vinta con Fonseca? Io e Jordan ne abbiamo fatta un'altra, quindici gol in campionato e diciotto stagionali".

Sarà il grande ex di Fiorentina-Roma.

"Quella di stasera è una partita che sente molto, perché ringrazierà sempre la Fiorentina per averlo portato in Italia. È grato all’ambiente viola per avergli dato l’opportunità di giocare in Serie A e farsi conoscere meglio".

Il Rinnovo?

"Ne abbiamo parlato, ci aggiorneremo tra un mese per portare avanti la trattativa. Il Napoli? Non ci interessa…".